Si aggiravano impauriti sulla carreggiata della statale Venafrana, due cani, di probabile razza Husky, che solo l’intervento di una pattuglia della Polizia di Isernia ha consentito di mettere in salvo, evitando situazioni di pericolo anche per gli utenti della strada. Era sul finire del turno quando gli uomini della Stradale hanno notato i due animali attraversare più volte la statale all’altezza dello svincolo di Isernia Sud. Si trattava di due cani di probabile razza Husky provenienti da chissà quale località che girovagavano pericolosamente sulla carreggiata. I poliziotti, allora, si sono adoperati per metterli in sicurezza; non è stato necessario dover ricorrere a nessuno stratagemma per la loro cattura visto che, i due cani, subito si sono avvicinati lasciandosi accarezzare, segnale questo di una precedente convivenza a stretto contatto con l’uomo.

Di lì in poi è stato messo in atto tutto il protocollo per la loro custodia con l’arrivo sul posto di un dottore veterinario ed il successivo affido ad un canile specializzato.