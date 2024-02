Centomila euro di indennizzo alla famiglia per la morte di un uomo, 72 anni, di Colletorto. Un decesso che ha nessi di causalità con il vaccino anti Covid. La storia parte poco più di due anni fa. L’anziano stava benissimo, lo testimoniano esami clinici fatti prima della vaccinazione. Dopo la somministrazione del siero inizia ad accusare malori frequenti. Non c’è altra soluzione che il ricovero in ospedale a Termoli: il personale sanitario ha fatto il possibile ma senza scampo. In 20 giorni la morte, che però, ha lasciato sospetti agli stessi medici. Tanto che la direzione del San Timoteo ha voluto e proceduto con l’autopsia. Dall’esame sono emersi chiari segnali. Dimostrato il nesso di causalità: i familiari della vittima si sono rivolti da subito agli avvocati Giuseppe Fazio e Quirino Mescia. Come succede per questi casi, è prevista una somma di risarcimento. I legali hanno chiamato in causa il Ministero della Salute, per attivare la procedura per la richiesta di indennizzo.

E’ intervenuta così la valutazione di una commissione tecnica dell’ospedale militare di Bari che ha così sentenziato: le cause del decesso riconducibili alla somministrazione del vaccino anti Covid. Ministero responsabile e Regione delegata al pagamento.

Il caso prevede ora un secondo indennizzo, “lo abbiamo valutato e ci siamo già attivati – ha detto l’avvocato Giuseppe Fazio”.