Una notizia che ha scosso tutti gli appassionati di sport molisano, in particolare di calcio, Giovanni Guglielmi si è spento oggi dopo una lunga malattia.

Un uomo buono, un amico sincero sempre presente nel panorama sportivo della nostra regione e in tutte le iniziative che riguardavano le attività calcistiche dal basso Molise, in particolare, a tutta la regione. Giovanni Guglielmi è stato mister, direttore generale, direttore sportivo, maestro di calcio, appassionato a trecentosessanta gradi ha ricoperto ogni ruolo e funzione all’interno delle società calcistiche. Il suo impegno sul campo era, tuttavia, in secondo piano rispetto ai valori umani, morali e goliardici che sapeva trasmettere ai giovani e a tutti coloro che hanno incrociato il suo percorso di vita. Ricordiamo Giovanni, soprannominato il “Team”, con un affetto immenso, lo ricordiamo con il sorriso perchè con lui abbiamo sempre avuto momenti di gioia, in particolare nei tempi del Petacciato Calcio, la matricola che nei primi anni del 2000 riuscì ad arrivare in serie D grazie al favoloso apporto del team manager Giovanni Guglielmi e dell’indimenticabile presidente Carmine (Carminuccio) D’Angelo, scomparso esattamente tre anni fa.

Alla famiglia vanno le condoglianze sentite da parte nostra.

Grazie Giovanni per la tua amicizia, per la tua sincerità e per la tua passione nello sport che hai saputo trasmettere a tanti giovani e tanti amici che oggi ti ricordano con affetto immenso.