Ventitreesima giornata nel girone F, domenica si torna in campo dopo quindici giorni dall’ultima gara. Buone le sensazioni in casa Campobasso, la squadra ha lavorato nel migliore dei modi in attesa della difficile sfida di Senigallia. Riprendere dopo lo stop non è mai semplice, una condizione, tuttavia, comune a tutte le squadre. Certo l’aspetto mentale conta ancor di più in questa fase, i lupi devono riprendere subito confidenza con il campo per ripartire con il piede giusto verso l’obiettivo Lega Pro. Vigor Senigallia, squadra fantasiosa, abile nel gioco palla a terra, un collettivo che impone il suo modo di giocare a prescindere dall’avversario. Non diciamo banalità nel ricordare la grande prestazione dei marchigiani a Selvapiana, nel match d’andata, dove il Campobasso andò in grande difficoltà in particolare nella seconda frazione di gioco. I lupi portarono a casa tre punti sofferti grazie alla rete in apertura di Di Nardo, quarto minuto, e in chiusura con Lombari (89esimo) abile a chiudere una ripartenza. Probabilmente assisteremo allo stesso copione, locali padroni del gioco, Campobasso pronto a sfruttare le ripartenze. Mister Pergolizzi con grande probabilità si affiderà all’undici visto contro il Roma City, l’unico dubbio riguarda la casella under da occupare sulla corsia di sinistra tra Lombari e Lambiase, il primo più offensivo, il secondo con caratteristiche più difensive. Previsto un buon esodo della tifoseria campobassana per seguire la squadra in una delle trasferte più difficili della stagione.

Sfide salvezza per Termoli e Vastogirardi. I giallorossi saranno ospiti del Sora, entrambe sono appaiate a quota 24 in zona play out, la classifica è molto corta con cinque squadre raccolte in appena cinque punti. Il Sora ha accusato un vistoso calo, nelle ultime nove giornate i bianconeri hanno vinto solo una volta precisamente contro il Vastogirardi. Al contrario il Termoli vive il momento migliore della sua stagione, Longo e compagni hanno trovato la giusta continuità ed oggi sono un avversario scomodo da affrontare per tutte le società del girone F. Obiettivo tornare a casa con un risultato positivo che può essere anche un pareggio.

Nessun appello per il Vastogirardi che al Di Tella deve assolutamente vincere contro il Monterotondo. A prescindere dalla classifica, i gialloblu con un successo raggiungerebbero proprio i laziali, i tre punti mancano da troppo tempo. Serve una svolta per cambiare volto alla stagione che sta prendendo una piega preoccupante. Vastogirardi sicuramente in debito con la fortuna, l’auspicio è che domenica possa cambiare il vento anche in tal senso.

Infine trasferta a Riano, contro il Roma City, per l’Fc Matese. Esordio sulla panchina bianco verde per Vincenzo Feola, chiamato per salvare le sorti del calcio matesino. Il nuovo tecnico ha preso confidenza con la squadra da appena due giorni, un lavoro sulla testa dei giocatori prima ancora che sul campo con la speranza di trovare risposte già nella gara di domenica.