Proseguono le indagini sulla morte dell’uomo di 38 anni di origine bulgara rinvenuto in fin di vita nei pressi di un’azienda in contrada Melanico, zona rurale che si trova al confine tra il Molise e la Puglia, di competenza del comune di Santa Croce di Magliano.

Le indagini sono state, infatti, affidate al Nucleo Investigativo di Campobasso e nelle operazioni preliminari di salvataggio è intervenuta anche una pattuglia del 112 della Compagnia Locale e il 118 di Termoli, che ha trasportato l’uomo al San Timoteo, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Alla base dell’aggressione -per mezzo di un oggetto contundente – al vaglio degli inquirenti insieme ad altri attrezzi, presumibilmente utilizzati per il pestaggio, ci sarebbe un tentativo di furto da parte della vittima. Proprio in quella che – una volta – secondo le ricostruzioni di persone del luogo, era l’azienda dove aveva lavorato in passato il 38enne.

Ed è proprio tramite una testimonianza di un proprietario terriero della zona, che si ipotizzerebbe un collegamento tra la brutale aggressione e lo stile di vita dell’uomo. Sembrerebbe che la vittima, senza fissa dimora, avesse prestato servizio per diversi anni come aiutante per la raccolta delle olive nei terreni del luogo; dove era conosciuto anche dagli altri braccianti agricoli e che trascorresse le notti in un casolare abbandonato.

Da qui l’ipotesi che non si trovasse da solo, ma che fosse in compagnia di terzi al momento dell’omicidio, nel quale si paventano -tra le altre cose- anche motivi futili alla base dell’aggressione fatale, come una lite per gli effetti dell’alcool,

ma sono solo ipotesi, poiché le indagini proseguono e i carabinieri stanno ascoltando agricoltori e braccianti di Santa Croce di Magliano e paesi limitrofi.

Il corpo intanto rimane nell’obitorio dell’Ospedale di Termoli in attesa dell’autopsia, immediatamente disposta dalla Procura di Larino, che ha dato per oggi, l’incarico di eseguire l’esame autoptico, svoltosi in mattinata presso il nosocomio costiero.