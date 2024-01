H2O Sport da applausi a Vasto nella terza tappa della Molise Winter Tour. La società del presidente Tucci ha confermato ancora una volta il valore dei suoi esordienti e portato a casa risultati di assoluto spessore. Tra gli Esordienti A Asia Amore vince i 100 farfalla in 1’17’’6 e sale sul secondo gradino del podio nei 200 stile libero 2’26’’. Sono d’argento i 50 dorso di Vittorio Cianciullo in 34’’5 così come i 100 stile libero coperti in 1’07’’. Terza piazza per Piermario Paolantonio nei 200 rana con il tempo di 3’04’’5 e nei 100 stile libero con il crono di 1’08’’. Conquistano l’argento Ivan Rinaldi nei 200 rana (2’57’’1) e Giulia Matacchione nei 50 dorso chiusi in 37’’ netti. Un gradino più giù si piazzano Gaia Vespasiano in gara nei 50 dorso (37’’4) e Julian Di Giacomo che chiude terzo i 50 dorso con il tempo di 34’’9. Stesso piazzamento per Sabrina Gabrielli nei 200 rana con il crono di 3’21’’0. Ai piedi del podio Nichole Di Lena nei 100 farfalla con il tempo di 1’34’’9 ed Emma De Felice nei 200 rana chiusi in 3’21’’. Sale sul gradino più alto del podio la staffetta 4X50 misti femmine con il riscontro cronometrico di 2’25” grazie alle performance di Giulia Matacchione, Sabrina Gabrielli, Asia Amore e Giorgia Mariano. Argento per quella maschile con il tempo di 2’13’’7 con Vittorio Cianciullo, Ivan Rinaldi, Julian Di Giacomo, Sebastiano Iasci. Si sono classificati tra i primi dieci: Giorgia Mariano, Sofia Sciulli, Viola Travaglini, Jacopo Bosco, Jerry Pietro Serafino, Alessandro Pennucci, Sebastiano Iasci, Andrea Pipirigeanu, Giulia Metta, Lucia D’Andrea, Andrea Rago, Bianca Persani.

Nella categoria Esordienti B Nicole Verretti vince l’oro nei 50 dorso con 42’’1 ed è seconda nei 100 misti 1’35’’7. Grandi cose riesce a farle anche Alessio Cianciullo argento nei 100 stile libero 1’08’’7 e bronzo nei 100 misti chiusi in 1’22’’7. Seconda piazza per Federica Marchetta nei 50 dorso completati con il tempo di 45’’2. Per lei arriva anche un quarto posto nei 100 misti. Va a medaglia Francesco Gianfagna, bronzo nei 100 stile libero con il crono di 1’08’’7. Per lui anche un quarto posto nei 100 misti. Doppio bronzo al collo per Chloe Ciarrocchi nei 100 farfalla con 1’59’’7 e Diego D’Andrea in gara nei 50 dorso completati in 42’’8. Nella stessa gara arriva un quarto posto per Flavio Casolino con il tempo 42’’9. Si sono classificati tra i primi dieci: Matteo Iasci, Lorenzo Luigi Caruso, Manuele Sciaretta, Sveva Pietrunti, Martina Travaglini, Beatrice Sbarra, Federica Danielli, Emanuele Mastroiacovo, Alessandra Santorelli, Abigail Silano, Vittoria Mariotti. Sale sul gradino più alto del podio la staffetta 4×50 mista femmine con il tempo di 3’09’’4 con Vittoria Mariotti, Nicole Verretti, Chloe Ciarrocchi e Federica Marchetta. Argento per quella maschile con il tempo di 2’37’’3 con Flavio Casolino, Matteo Iasci, Alessio Cianciullo e Francesco Gianfagna.