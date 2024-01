Si chiama Anna e Godescalco il cortometraggio realizzato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Isernia e presentato al cinema teatro Il Proscenio nell’ambito del progetto: PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA. L’idea è quella di introdurre il linguaggio cinematografico e audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, come strumento educativo per facilitare l’apprendimento ed essere utilizzato trasversalmente nei percorsi curriculari. Per settimane gli alunni si sono trasformati in sceneggiatori, registi, costumisti, attori, raccontando una bella storia d’amore, di coraggio e di riscatto femminile.

Lo hanno fatto riuscendo anche a mettere in risalto le bellezze di Isernia, in particolar modo del complesso architettonico di Santa Maria delle Monache, parte dell’ambientazione del corto.

I piccoli attori, guidati dal regista Lorenzo D’Amelio hanno così raccontato la triste storia d’amore, quella di Anna e Godescalco, ambientata nel medioevo. Gli intrighi di palazzo e la lotta per il trono costringono Anna a rifugiarsi nel convento di Santa Maria delle monache, mentre Godescalco muore in battaglia ucciso a tradimento. Anna ignara della sua morte continuerà ad aspettarlo per sempre in convento, dando forza e coraggio a molte suore rinchiuse contro la loro volontà.