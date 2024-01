“La bozza di programma operativo 2023-2025 deve essere discussa anche all’interno dell’Aula di Consiglio regionale. Serve un atto politico forte per scongiurare, ad esempio, la scomparsa dell’emodinamica dall’ospedale Veneziale di Isernia: un presidio di vitale importanza che serve un’area vasta che va dall’alto Molise al resto della provincia”. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Andrea Greco, Angelo Primiani e Roberto Gravina. Su questo e su altri argomenti legati al Pos (come il rapporto con gli erogatori privati o l’utilizzo del budget) tutta la minoranza a Palazzo D’Aimmo depositerà una richiesta di Consiglio monotematico “con l’obiettivo di presentare le dovute osservazioni entro il prossimo 15 febbraio”.”E’ bastata una prima lettura del documento redatto dalla struttura commissariale – concludono i consiglieri del Movimento 5 Stelle – per comprendere che i suoi contenuti rispondono alla logica dei numeri, ma non a quella dei bisogni dei molisani. Una logica che vede soccombere la nostra regione e che rischia di comprimere irreparabilmente il diritto alla salute dei cittadini”.