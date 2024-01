Sulla piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione, sono aperte le iscrizioni al nuovo liceo del Made in Italy per il prossimo anno scolastico. In tutta Italia sono 92 i licei a tale indirizzo. 2 in Molise. Regione e Ufficio scolastico regionale hanno siglato l’accordo per istituire questo nuovo percorso didattico.

In base alle candidature ricevute, è stata autorizzata la costituzione per l’anno scolastico 2024-2025 di una classe prima nell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, in sostituzione dell’opzione economico-sociale del percorso del Liceo delle scienze umane. L’altra nell’Istituto d’istruzione secondaria superiore ‘Giuseppe Lombardo Radice’ di Bojano, che sostituisce , invece, l’opzione economico-sociale del percorso del Liceo delle scienze umane.

Non sono mancate le polemiche per il poco tempo che le scuole hanno avuto per aderire ma per il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara il numero delle adesioni è comunque importante. “Il nuovo liceo – ha commentato – arricchirà l’offerta della nostra scuola superiore, dando quelle risposte formative che il sistema paese richiede”.

Per il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso “finalmente un indirizzo specifico per il Paese dell’eccellenza globale che si fonda sull’arte creativa del lavoro italiano, agirà come ponte essenziale tra il mondo scolastico e quello imprenditoriale” ha aggiunto.

Si studieranno materie giuridiche, economiche e scienze, tecnologie, matematica e ingegneria. Si affronteranno tematiche quali mercati internazionali e prodotti italiani, modelli di business vincenti nei settori dell’alimentare, dell’arte e della moda, economia e gestione delle imprese.

Lunedì mattina L’Ufficio Scolastico Regionale ha fissato una conferenza stampa per presentare i nuovi Licei del Made in Italy e i nuovi percorsi quadriennali di istruzione tecnico professionale attivati in Molise.