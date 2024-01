Grande successo per la Corsa di Miguel a Roma e grande partecipazione di atleti. Tra gli oltre 12 mila runners ai nastri di partenza anche quelli della Free Runners Isernia, giunti nella Capitale carichi di emozione e adrenalina.

Un fiume di appassionati hanno sottolineato con la loro partecipazione l’importanza dell’inclusione attraverso lo sport.

Migliaia di runners, ma anche centinaia di studenti delle 278 scuole che hanno aderito al progetto Miguel e di volontari delle 40 associazioni impegnate nel campo della solidarietà che hanno adattato tutti i tratti del percorso colorandolo con striscioni e bandiere.

Senza dimenticare la grande partecipazione degli “spingitori”, i runner che hanno partecipato al campionato italiano di joelette, una corsa nella corsa con le speciali carrozzine su cui sono salite persone non autosufficienti che hanno potuto ugualmente vivere l’atmosfera della corsa.

“Eventi come questo svolgono un ruolo fondamentale per la coscienza collettiva e per la formazione degli individui. Fanno sentire meno sole le persone e rendono la società migliore.

Alla manifestazione di importanza internazione, hanno partecipato anche gli atleti della Asd Free Runners Isernia. Tutto ha avuto inizio, alle 6:00 di domenica mattina in località LE PIANE, dove la nutrita delegazione di 30 atleti si sono dati appuntamento, per poi recarsi a bordo delle proprie navette in Roma.

Il viaggio, arricchito dall’allegria e dalle emozioni di ogni singolo atleta, ha regalato in una giornata gelida, un raggio di sole che ha riscaldato non solo il cuore degli atleti della competitiva, ma tutti i partecipanti, circa 12.000.

Un vero successo, soprattutto quello della Asd Free Runners Isernia, che senza perdere l’obiettivo dell’inclusione e solidarietà, è stata la società extraregionale più numerosa, senza trascurare il fatto che mai in 25 edizioni della Corsa di Miguel una società molisana si è presentata ai nastri di partenza con tantissimi atleti, che per l‘occasione vogliamo citare uno a uno: Di Monaco Vincenzo, Domenico Martella, Giovanni D’andrea, Nicola Pirone, Marco Di Pilla, Zanniti Carmen, Francesco Di paolo, Rosario Cuomo, Michele Petrino,Antonio Petrino,Armando Romano,Iemma Giancarlo,Pannunzio Italo,Antonio Angelone,PierGiorgio Quirico,Giuseppe Lettieri,Antonio Costa, Nico Tortola,Amadio Santacroce,Luca Sciulli,Umberto Marotta,Ercole Giuliano, Fiorante Olindo,Mario Di Loreto,Gabriele Tortola,Olive Giuseppe,Michele Castaldi,Emanuele Santucci,Sergio Milò D’Abruzzo, Emanuele Seguella.



Ma torniamo al viaggio. Le gare podistiche per gli Atleti della Asd Free Runners Isernia sono legate dalla dimensione dell’evento e l’importanza di visitare luoghi e città nuove, così la corsa diventa solo un pretesto. Ciò che conta per noi runners, appunto, è la dimensione del viaggio, raggiungere il teatro della gara (in Italia o all’estero) e correrci dentro con la testa e con le gambe, tanto da renderlo affascinante, di volta in volta, cambiando gli scenari esterni ed interni, creando nuovi stimoli associativi e vedute inedite. Per non parlare del fatto che una gara podistica come la Corsa di Miguel oltre a regalare le sue gioie, i suoi piaceri, i suoi incontri, i suoi dolori e le sue agonie, diventa un’esperienza “esistenziale”.

Infatti, alle ore 9:30, immaginate un gruppo come quello della Asd Free Runners Isernia, che arriva emozionato alle porte di Roma, davanti allo Stadio dei Marmi, all’interno del Foro Italico, contornato da 60 statue, alte 4 metri, che rappresentano le diverse attività sportive e dove nelle fasi del riscaldamento, ad ogni falcata lo sguardo degli “alfieri” si soffermava sulle “mattonelle commemorative” in ricordo di ogni eroe olimpionico, portandoci alla mente le imprese più recenti delle grandi vittorie sportive, ma anche quelle più antiche, che pur non avendo vissuto, rimangono indelebili nella mente di ogni italiano che nè ha sentito parlare.

Grazie a tutto ciò, oggi, possiamo affermare con assoluta certezza, che ogni singolo atleta ha arricchito il suo “bagaglio” attraverso lo sport, che potrà raccontare per il resto della sua vita, rendendolo ancora una volta uno stile di vita.

… quando la corsa è amore e passione!!!

Grazie Miguel