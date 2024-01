In serata a Campobasso, in via Campania, si sono vissuti attimi di paura. Una ragazzina, un’adolescente di circa 13 anni è finita giù dal secondo piano di una palazzina. Ha riportato fratture e traumi ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli. I soccorsi sono arrivati immediatamente sul posto e le hanno prestato le prime cure. Nonostante le gravi ferite non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi c’era la polizia, con le Volanti. Saranno gli agenti della Questura di via Tiberio, sulla base di indizi e testimonianze, a ricostruire la dinamica e e capire cosa sia successo. Al vaglio tutte le ipotesi, non è escluso il gesto volontario.