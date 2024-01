La Giunta regionale del Molise ha approvato il Programma regionale sulla Non Autosufficienza per il triennio 2022- 2024. Da oggi e fino al prossimo 14 febbraio è possibile presentare istanza presso l’Ambito Territoriale Sociale di residenza per l’accesso ai servizi e agli interventi. Lo annuncia l’assessore regionale alle Politiche sociali Gianluca Cefaratti. Possono presentare domanda i cittadini molisani con Isee di importo inferiore a 50mila euro elevato a 65mila nel caso di minori. I fondi a disposizione per il primo anno sono 5 milioni e 118mila euro. Per i successivi due anni le somme saliranno a 5 milioni e 200mila euro a 5 milioni e mezzo di euro.

Si stima di raggiungere una platea di almeno 430 anziani non autosufficienti e circa 300 persone under 65 anni con disabilità gravissima ai quali poter destinare l’assegno da 500 euro al mese da utilizzare per sostenere la domiciliarità oltre che il lavoro di cura dei familiari o caregiver.

Sono inoltre previste misure aggiuntive all’assegno come il servizio di assistenza domiciliare, i voucher per l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità grave, il servizio di pronto intervento sociale per le emergenze temporanee, diurne e notturne, l’accesso ai centri diurni a carattere semiresidenziale, il servizio di supporto ed assistenza a tutti gli adempimenti amministrativi annessi e connessi alla condizione di non autosufficienza o disabilità.