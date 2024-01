Dopo il turno infrasettimanale dedicato alle semifinali di Coppa Italia, torna il campionato con la seconda giornata di ritorno. Unica squadra chiamata agli straordinari è l’Aurora Alto Casertano che giocherà domani in anticipo, mentre Venafro, Gioiese e Guglionesi potranno beneficiare di 24 ore in più di riposo dopo l’impegno tricolore. Big match di giornata tra Castel di Sangro e Aurora Casertano, rispettivamente terza e seconda forza del torneo. Entrambe le compagini hanno iniziato alla grande il 2024 con due vittorie importanti contro avversari ostici. I padroni di casa hanno cambiato tanto durante il mercato invernale, l’obiettivo è quello di macinare più punti possibili e tenere in vita il discorso play-off riducendo al minimo la forbice tra la seconda e la terza. Il Casertano dal canto suo ha ipotecato il primo obiettivo stagionale raggiungendo la finalissima di Coppa Italia, in campionato continua il testa a testa con l’Isernia distante soltanto un punto. Anche la capolista Isernia scenderà in campo in anticipo contro il Sesto Campano, gara che si disputerà a porte chiuse e che la nostra emittente trasmetterà in diretta su Telemolise Canale 18. Una gara complicata per i pentri, il Sesto Campano è un avversario da prendere con le pinze. Chiedere all’Aurora Casertano per conferma, fermata sullo 0 a 0 nella penultima gara del 2023 consentendo il sorpasso proprio dell’Isernia. Sicuro assente del match tra le fila dell’Isernia lo squalificato Lopez che sconterà la seconda delle cinque giornate inflitte dal giudice sportivo, da valutare le condizioni fisiche di Flores.

Altro match interessante in scena al Passarelli di Campodipietra tra Ripalimosani e Polisportiva Fortore. Gli uomini di Bentivoglio hanno disputato un grande match sul campo della vice capolista Casertano ma non hanno raccolto punti. Il successo manca da tre turni e i gialloblù cercheranno di prendere l’intera posta in palio e scavalcare proprio gli avversari. Ottimo finora il percorso della neo promossa Fortore, 24 punti e settimo posto in classifica, un ruolino di marcia importante diviso esattamente a metà avendo conquistato gli stessi punti sia tra le mura amiche che lontano da San Bartolomeo in Galdo.

A chiudere il programma Cliternina – Olympia Agnonese. Per i padroni di casa il cambio di allenatore non ha portato punti ma la squadra è apparsa in ripresa nella prima del 2024. Obbligatorio per Di Fortunato e compagni cercare il successo che manca ormai da ben 10 turni, è necessario inanellare una serie di risultati consecutivi per abbandonare l’ultima piazza. L’Olympia, attualmente fuori dalla zona calda, vuole sfruttare l’occasione per allungare sulle rivali e navigare in acque più sicure. Tutte e 4 le gare si disputeranno alle 14:30.