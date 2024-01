Conservare l’integrità e la salubrità del territorio è importante per la salute delle persone ma non solo, anche per mantenerlo attrattivo. L’Arpa Molise, l’agenzia per la protezione dell’ambiente ha pubblicato il decimo report dei controlli sul territorio (oltre 1000 quelli del dipartimento di Campobasso) finalizzati alla ricerca di rifiuti interrati, radioattivi, pericolosi, cemento, amianto, zone dove vengono bruciati in modo illecito, discariche abusive.

Utilizzati anche droni, elettromagnetometri, termocamere e strumenti di ultima generazione, che hanno permesso, grazie anche alla collaborazione con enti e organismi di controllo locali, di determinare il progressivo calo del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Nel 2023 sono state segnalate, sul territorio della Provincia di Campobasso, 16 aree dove sono stati lasciati importanti quantitativi oli esausti, pezzi di macchine, scarti di edilizia e tra esse 4 siti in cui sono stati rinvenuti manufatti in cemento-amianto che vengono abbandonati dopo essere stati frantumati, pratica estremamente pericolosa, e mescolati con scarti dell’edilizia, o nascondendoli sotto quelli urbani o scaricandoli in luoghi difficilmente accessibili.

L’Arpa sottolinea però che l’abbandono di amianto è in calo se si considerano gli ultimi 10 anni. In alcuni siti indagati sono emersi elementi utili per risalire ai responsabili. Importante la sinergia con le forze di polizia.