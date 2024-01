L’Assessore regionale alle Politiche sociali Gianluca Cefaratti ha presentato questa mattina a Palazzo Vitale il progetto Copernico che prevede per la prima volta in regione un “Corso di formazione del personale addetto ai servizi educativi per l’infanzia”. Alla presentazione hanno partecipato amministratori locali e gli operatori del settore come gestori e personale di micronidi e sezioni primavera. Presente anche il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Maria Chimisso. Oltre 300 i partecipanti al corso che parte la prossima settimana e proseguirà fino a giugno. Le lezioni si terranno a Campobasso, Isernia e Termoli. “È un’iniziativa di grande spessore culturale e professionale – ha detto Cefaratti – che darà nuovi impulsi alla nostra azione a favore degli operatori, delle famiglie e un impegno per risultati efficaci anche nei prossimi anni a beneficio delle future generazioni”.

“La scelta della Regia regionale nella organizzazione del corso – ha aggiunto – rappresenta una novazione finalizzata all’accrescimento e al potenziamento delle competenze del personale, dell’efficienza e della qualità dei servizi all’infanzia nel territorio regionale assegnatari di finanziamenti pubblici. Il corso riserva particolare attenzione alle attività di raccordo tra i servizi socioeducativi della fascia 0-3 anni e quelli didattici della fascia 3-6 anni”. Il progetto prevede moduli specifici e trasversali di interesse di tutte le figure professionali addette ai servizi: dagli educatori ai coordinatori socio-pedagogici, dal personale ausiliario al personale addetto alla progettazione dei servizi e ai Rup dei Comuni.