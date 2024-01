L’intelligenza artificiale arriva in soccorso del Molise per smaltire le liste di attesa ed offrire un servizio efficiente, grazie all’attivazione, già dai primi giorni dell’anno, di un sistema informatico di telefonate che sta contattando, da numero fisso, gli utenti che sono inseriti nelle prenotazioni dal 15 gennaio. Una voce registrata verifica con l’utente se è il destinatario dell’appuntamento , chiedendo conferma o la disdetta. Al termine della telefonata, a prescindere dalla conferma o meno della prenotazione, il cittadino riceverà sul proprio cellulare un messaggio di promemoria sull’esito della telefonata stessa. Nel caso in cui è l’utente a chiamare il numero fisso, riceverà assistenza da un operatore. Il servizio può contare su dieci linee per garantire fino a duemila contatti giornalieri. A pochi giorni dalla sua attivazione sono state effettuate 631 telefonate. Dall’Asrem fanno sapere che in 343 hanno risposto, 112 i cittadini che non hanno completato la procedura, 313 quelli che hanno confermato la prenotazione, 17 utenti hanno disdetto. Disdetta per altro obbligatoria per evitare che il ticket venga pagato ugualmente anche se la prestazione non è stata erogata. Il servizio va ad aggiungersi a quello tradizionale, già esistente svolto dal call center ed ha come obiettivo quello di recuperare i ritardi accumulati anche a causa della pandemia, quando in tanti hanno rinunciato a farsi visitare o a sottoporsi a visite ed esami diagnostici. Con il ritorno alla normalità, il problema delle liste d’attesa, che riguarda non solo il Molise ma tutta Italia è esploso con tutta la sua drammaticità. L’intelligenza artificiale può dunque giocare sicuramente un ruolo importante per riportare le liste di attesa a livelli accettabili.