E’ diventato un caso, l’esternalizzazione del servizio mensa all’ospedale Caracciolo di Agnone. A scatenare le proteste è la decisione di ASREM, approvata con un provvedimento dello scorso 22 dicembre, di affidare per quattro mesi il servizio di trasporto dei pasti ad una ditta della provincia di Napoli per la cifra di 35mila euro lordi.

La decisione dell’ASREM sarebbe motivata dal pensionamento del responsabile della cucina del nosocomio di Agnone: il servizio mensa non viene più garantito e l’azienda sanitaria corre ai ripari esternalizzando il servizio mensa. Una soluzione tampone, viene assicurato da ASREM. I pasti preparati al Veneziale di Isernia saranno destinati oltre ad Agnone anche all’ospedale di Venafro.

Greco (M5S): “Soluzione antieconomica, interrogazione in Consiglio”

La decisione però viene definita senza mezzi termini come antieconomica dal consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Andrea Greco, alla luce del piano di rientro a cui è sottoposta la Regione Molise riguardo il comparto sanitario, ed aggiunge che il caso approderà in consiglio regionale con una interrogazione.

Guarracino (UILTucs Molise): “Esposto in Procura e a Corte dei Conti”

Polemico anche il Segretario Generale della UILTuCS Molise Pasquale Guarracino, il quale definisce paradossale che si impieghino i soldi dei contribuenti quando ormai da tempo si sono svolte le procedure di affidamento del servizio di mesa presso gli Ospedali molisani, annunciando che segnaleranno il caso sia alla Procura della Repubblica competente, che alla Corte dei Conti.

Saia: “Situazione temporanea, monitoreremo”

A gettare acqua sul fuoco delle polemiche ci pensa il sindaco di Agnone Daniele Saia, il quale assicura che si tratta soltanto di una soluzione temporanea poiché, oltre al pensionamento del cuoco dell’ospedale, nella cittadina altomolisana ci sarebbero problemi di tipo logistico per la preparazione dei pasti. Il primo cittadino di Agnone inoltre afferma che interverrà direttamente per far sì che la situazione torni alla normalità.