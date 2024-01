Impegnate e liquidate dalla Giunta regionale del Molise, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, risorse per 7 milioni di euro a favore dell’Agenzia regionale post sisma. Lo ha reso noto, nel corso della conferenza stampa di fine anno, l’assessore Gianluca Cefaratti. “Appena insediati – ha spiegato – avevamo preso l’impegno di trovare una soluzione rispetto anche a questa partita debitoria per la quale la Regione Molise aveva ricevuto nel passato somme che in parte erano rimaste, per 28 milioni di euro nelle casse regionali, ma che di fatto non esistevano. Tutto questo – ha aggiunto – a vantaggio delle imprese che aspettano fondi da un anno e mezzo. Sono stati inoltre impegnati altri 9,5 milioni di euro che assicurano all’Agenzia e alle ditte che continuano a fare i lavori del post sisma su tutto il territorio regionale un 2024 senza problemi di carattere finanziario”.