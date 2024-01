Share on Twitter

Share on Facebook

Quasi 120 chili di botti stipati all’interno di un garage: una vera e propria Santabarbara avanzata dalla notte di Capodanno rinvenuta a Isernia durante un controllo della polizia di Stato.

Era stipato senza alcun rispetto delle normative il materiale pirotecnico che gli agenti della questura pentra hanno trovato all’interno di un locale seminterrato. Un quantitativo che con ogni probabilità è stato invenduto la notte di San Silvestro e che un uomo aveva pensato di conservare in barba a qualsiasi autorizzazione da parte delle autorità competenti. Secondo gli agenti della Divisione Polizia amministrativa, che hanno effettuato il blitz, i fuochi detenuti illegalmente erano destinati ad un rivenditore temporaneo di quelli che vengono installati per strada pochi giorni prima del 31 dicembre. I centoventichili di materiale pirotecnico sono stati sequestrati ed il proprietario del locale denunciato all’autorità giudiziaria per fabbricazione e commercio abusivi di materiale esplodente.