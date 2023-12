Torna dopo una lunga interruzione per il Covid BrindISernia, la catena umana che illuminerà il centro storico della città pentra la notte di San Silvestro. La manifestazione organizzata dall’associazione Preistoris sarà tutta all’insegna dell’impegno sociale e del divertimento più puro. Appuntamento alle ore 22.00 del 31 dicembre in piazza della Repubblica, dove i partecipanti sono invitati a portare con sé un segno rosso e una lucetta che potrà illuminare la notte e così formare, mano nella mano, una lunghissima catena umana che si muoverà percorrendo i marciapiedi di corso Garibaldi. La kermesse continuerà in piazza Celestino V dove inizierà la festa tra musica, balli e spumante in attesa del nuovo anno.