Il molise è tra le regioni italiane con i maggiori ritardi nell’utilizzo dei fondi del Pnrr. L’allarme è arrivato qualche giorno fa: solo il 10 per cento delle risorse è stato utilizzato. Ma quali sono i numeri complessivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza riguardanti la nostra regione? Abbiamo provato a metterli insieme. Il Molise si è visto approvare complessivamente poco meno di 3mila progetti, per l’esattezza 2.924 per la realizzazione dei quali i fondi a disposizione sono 5,9 miliardi di euro. Praticamente per ogni molisano le risorse stanziate sono poco più di 20mila euro.

Cosa riguardano i progetti? La maggior parte, 1.018, la transizione ecologica. Poi la digitalizzazione con 973 progetti e la scuola e l’università con 405 progetti. Seguono poi con numeri più bassi impresa e lavoro, cultura e turismo, inclusione sociale, infrastrutture e salute.

Quanto ai fondi, la maggior parte – 4,33 miliardi – andranno alla transizione ecologica, quasi 2 miliardi per le infrastrutture e 814 milioni alla digitalizzazione. Alla sanità infine 81 milioni.

Tra gli enti locali ecco quali sono quelli che hanno più progetti. In testa il Comune di Campobasso a quota 118, poi la Regione con 112 progetti. Seguono il Comune di Venafro con 71, quello di Termoli con 59. Più indiestro Isernia con 35 progetti. Le risorse vanno spese entro tre anni. L’Unione Europea ha indicato il 2026 come anno di chiusura del Piano.