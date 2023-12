Vinchiaturo mette al bando il lancio di palloncini alle feste o alle cerimonie. L’ordinanza, firmata dal sindaco Luigi Valente riguarda la tutela dell’ambiente. Nel dettaglio il provvedimento “in occasione di eventi pubblici e privati, inaugurazioni, matrimoni, feste e fiere, manifestazioni sportive, vieta di abbandonare o rilasciare palloncini, anche se biodegradabili, e oggetti simili idonei a disperdersi senza controllo nell’ambiente”.

“L’Amministrazione comunale – spiega il primo cittadino – ha compiuto questa scelta richiamando non solo le leggi europee, costituzionali e nazionali in tema di tutela ambientale, ma anche in riferimento al recente Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Associazione Plastic Free Onlus, nell’ottica di ridurre il più possibile l’impiego di materiali plastici non indispensabili”. Per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro.