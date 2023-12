Ultime due giornate nel girone F, tra il week end e mercoledì prossimo si chiude il girone d’andata, poi una breve sosta prima della ripresa domenica 7 gennaio. Campobasso – Chieti è sicuramente il big match del turno numero sedici, a Selvapiana i lupi cercano la terza vittoria consecutiva per allontanare i teatini distanti tre lunghezze in graduatoria. Ovviamente discorso inverso per il Chieti che vede nella gara in Molise la possibilità di accorciare. Cammino quasi analogo tra le due squadre, il Campobasso segna di più 25 reti contro 18, mentre il Chieti subisce meno 12 gol al passivo contro i 16 dei lupi. La società rossoblù è attiva sul mercato, è molto vicino l’attaccante Vincenzo Maio in forza al Riccione, tra l’altro anche in rete contro il Campobasso nel pareggio maturato appena quindici giorni fa in terra emiliana. Un centravanti di spessore, reduce da un buon avvio di campionato e dalla vittoria dello scorso torneo con la maglia del Pineto. Non è escluso che in attacco possa concretizzarsi un’altra operazione per offrire maggiore scelta al tecnico rossoblu. Chiaro è un momento dove le prime della classe credono nella Lega Pro, la classifica è corta e tutte le società di vertice vogliono chiudere la sessione di mercato con colpi da novanta. Come la Sambenedettese che si è assicurata le prestazioni del centrocampista Luca Senigagliesi, colonna della Recanatese negli ultimi anni e protagonista anche nel torneo di Lega Pro. Tornando alla sfida di Selvapiana, previsto un nuovo pieno allo stadio, la tifoseria rossoblu è pronta per seguire in massa la squadra dopo le ultime due vittorie che hanno infiammato la piazza.

Incroci salvezza per Vastogirardi e Matese, entrambe in anticipo al sabato, gli alto molisani saranno di scena in casa del Tivoli, mentre i bianco verdi ospiteranno al Ferrante il Monterotondo. Classifica cortissima nelle ultime posizioni con ben sette squadre raccolte in due punti. Una condizione che il Vastogirardi vuole abbandonare il prima possibile magari con un successo esterno, il Tivoli realizza ma subisce molto, la retroguardia dei laziali è la più perforata del girone F con ben 29 reti al passivo.

Trasferta proibitiva per il Termoli ospite allo stadio Gran Sasso del L’Aquila. La società giallorossa ha rilanciato, in settimana, le ambizioni per la salvezza. Un segnale forte, come la conferma di Esposito, un giocatore in grado di condurre la squadra verso l’obiettivo, e come alcune operazioni di mercato in entrata. Il centrocampista offensivo Lorenzo Longo è molto vicino al Termoli, un giocatore di esperienza e qualità, come l’attaccante argentino Pablo Burzio. Due gare difficili in programma, prima come detto la trasferta contro L’Aquila poi il sentitissimo derby contro il Campobasso.