Campobasso di nuovo in campo oggi in seguito ai due giorni di riposo concessi da Pergolizzi come premio dopo la vittoria convincente di Notaresco. Primo allenamento per il difensore Di Filippo da tanti commentatori descritto come un colpo del ds Filipponi. Trattativa definita nella serata di lunedì con la firma sul contratto. Con il neo arrivato e Nonni si va a ricostituire la metà della difesa del Pineto dello scorso anno, una delle migliori del torneo passato. Non sarà l’ultimo arrivo: la società tiene in caldo il nome dell’attaccante per il quale esiste un toto mercato notevole e intende pure rinforzare il pacchetto under. Ai nomi che rimangono in piedi di Cardella, Vianni e Di Renzo, sembra si sia aggiunto nelle ultime ore anche quello di Francesco Maio, classe 1993, in forza al Riccione, lo scorso anno nelle fila del Pineto. Quest’ultimo sembra il più papabile La società promette che entro la gara contro il Chieti, Pergolizzi avrà a disposizione altri due attaccanti. Gli sforzi di Rizzetta e soci sono notevoli per ricostruire un Campobasso e renderlo il piu’ possibile competitivo per il vertice come sta dicendo il mercato. Dopo l’ultima uscita di Ricamato che sabato sera è tornato all’Fc Matese e ha giocato a Termoli, non sono da escludere nuove uscite dalla rosa rossoblu. Il primo posto un traguardo parziale soltanto da elogiare se si pensa che al momento dell’esonero doppio di allenatore e ds c’erano delle macerie sulle quali rifondare organico e morale. Filipponi, Pergolizzi e la squadra ci sono riusciti insieme a tutti i collaboratori. Le ultime due di andata e tutto il girone di ritorno saranno da vivere con grande interesse per la vetta. Quando tutto lasciava presagire una fuga della Samb, si sono rifatte sotto Campobasso, Avezzano e Chieti, tutte in una manciata di punti ad aggredire la vetta.

Il Termoli blinda Vittorio Esposito; lo ha fatto con un comunicato inequivocabile diffuso ieri. Il giocatore non si muove da Termoli, ha tuonato la proprietà. Un messaggio chiaro per i tanti concorrenti per ottenere il giocatore, in primis la Sambenedettese che sembrava sul punto di fare l’accordo. Termoli in casa dell’Aquila, anche quest’ultima società alle prese con una sere di cambiamenti. Via il ds Sacchetti per divergenze sulla linea societaria da tenere sul mercato. Circa la rosa, via anche Galesio e Sarritzu. L’Aquila è in un buon momento di forma, lo testimonia la seconda vittoria consecutiva giunta a Riccione grazie a Banegas. Il Termoli sta per chiudere le trattative con l’attaccante argentino Pablo Burzio e con Lorenzo Longo, centrocampista in forza al Gravina. Potrebbe essere in uscita Vitiello.



Vastogirardi attesa da Tivoli e Roma City per chiudere il girone di andata. Attenzione rivolta alla sfida nel Lazio. I quindici punti attuali e l’uscita dalla zona play oput potrebbero indurre a pensare che la quota salvezza diretta quest’anno sia piu’ bassa. Anche il Matese è atteso da una gara che sa quasi di spareggio e un’altra complessa: sulla strada di Urbano prima il Monterotondo, poi il Chieti in trasferta. Anche i campani con un organico sensibilmente rinnovato rispetto a qualche settimana fa.