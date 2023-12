Calcio, Serie D, il Campobasso sale in vetta e ufficializza il difensore Di Filippo. Per Matese e Vastogirardi anticipo al sabato

Successo e vetta, a Notaresco si è concretizzata la domenica perfetta per il Campobasso. La rete di Grandis consente ai rossoblu di espugnare l’inviolato campo abruzzese e di agganciare al comando la Sambenedettese. Harakiri della squadra di mister Lauro, avanti al Riviera delle Palme con Tomassini e Alessandro, prima di subire la rimonta dell’Atletico Ascoli capace di accorciare e pareggiare i conti in poco più di sessanta secondi di gioco. Rimonta completa per mister Pergolizzi che per la prima volta da quando siede sulla panchina del Campobasso guarda tutti dall’alto. Il tecnico predica calma, giustamente, la strada è lunga, ora sono in programma due sfide molto insidiose. Prima il big match previsto domenica a Selvapiana contro il Chieti, poi il derby del Cannarsa nel turno infrasettimanale che chiuderà il girone d’andata, mercoledì 20 dicembre. A proposito del derby l’Osservatorio Nazionale ha attenzionato la sfida e per il momento la vendita dei tagliandi per i residenti nel comune di Campobasso è bloccata, nei prossimi giorni ci saranno novità. Detto questo, i lupi hanno giocato un match con il piglio della grande squadra, ottimo avvio, con diverse occasioni da rete, su tutte il rigore fallito da Maldonado, poi una fase di leggera sofferenza prima di piazzare il colpo tre punti con Grandis bravo ad inserirsi su un cross basso di Pacillo. Ora, una settimana di lavoro per favorire ancor di più l’inserimento dei nuovi, il mercato è aperto la società ha concluso l’operazione Nicola Di Filippo, difensore centrale proveniente dal Pineto. Classe 93, un giocatore di livello, protagonista della vittoria del torneo di serie D con la maglia degli abruzzesi nello scorso torneo di serie D in compagnia di Nonni attuale capitano del Campobasso. Di Filippo è sicuramente un titolare, che andrà ad integrarsi con una difesa già rodata e che ha rappresentato il punto di forza sino ad ora. Detto questo, la piazza auspica l’ingaggio di un attaccante di assoluto livello che possa completare il reparto con Di Nardo e Persichini. Un giocatore che possa far compiere il salto di qualità offensivo alla squadra.

Pareggio a reti bianche tra Termoli e Matese, un buon punto per muovere la classifica per entrambe le squadre. Al termine della sfida qualche recriminazione in più per i giallo rossi che lamentano un calcio di rigore non concesso per un fallo di mani da parte di Gagliardini. La situazione in classifica è in totale equilibrio, sono sette le squadre raccolte in appena due punti, una bagarre dalla quale sarà difficile uscire in modo definitivo. Il Termoli prepara la trasferta de L’Aquila, mentre il Matese, sabato in anticipo ospiterà il Monterotondo.

Sconfitta interna per il Vastogirardi, più forte la Vigor Senigallia che ha dimostrato il suo valore nella sfida del Di Tella. I laziali giocano un ottimo calcio e anche grazie ad alcuni errori grossolani della retroguardia alto molisana hanno chiuso i giochi nel secondo tempo. È la prima sconfitta netta dell’era Marmorini, una battuta d’arresto da archiviare il prima possibile per preparare lo scontro diretto di Tivoli, in programma sabato in anticipo. Infine segnaliamo che anche la sfida tra Roma City e Sambenedettese si giocherà in anticipo.