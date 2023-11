SULMONA-CLN CUS MOLISE 0-9

(0-5 primo tempo)

Sulmona: Barretta, Carinci, De Simone, Iacobucci, Spinelli, Valentini, Biondi, Collesi, Masciosci, Alfaro, Pacella, Fasciani. All. Liberatore.

Cln Cus Molise: Cesare, Domeneghetti, Ferrara, Gabriele, Liberatore, Mastrocola, Migliorini, Oriente, Persichillo, Sabia, Saviante. All. Di Stefano.

Marcatori: Ferrara (4), Migliorini (2), Oriente, Sabia, Saviante.

Arbitro: Eleonora Rossi di Jesi. Crono: Gianmarco Caponi di San Benedetto del Tronto.

Torna a correre il Cln Cus Molise under 19 che batte il Sulmona e dimentica la battuta d’arresto contro il Chieti. Da segnalare, in terra peligna, in linea con il progetto del club, gli esordi tra i pali del team universitario dei due classe 2008, Cesare e Mastrocola. La gara è stata subito in discesa per la formazione di Antonio Di Stefano, brava ad indirizzarla dalla sua parte. Chiuso il primo tempo avanti 5-0, i rossoblù hanno amministrato e ampliato il divario in virtù della maggiore esperienza e qualità a disposizione. Un successo importante per Sabia e compagni che adesso sono attesi dalla seconda trasferta consecutiva, domenica sul campo dell’Academy Pescara. L’obiettivo è quello di dare continuità alle buone prestazioni e ai risultati. Attualmente quarta in classifica la formazione del capoluogo ha confermato di avere ampi margini di miglioramento e potrà togliersi delle belle soddisfazioni da qui in avanti. “Stiamo lavorando con un gruppo giovane – rimarca il tecnico Antonio Di Stefano – un gruppo che sta lavorando bene e che può continuare nella sua crescita. A Sulmona ci sono stati gli esordi positivi dei due giovanissimi portieri. Insieme alla società, così come accaduto nel corso degli anni scorsi, puntiamo molto sulla linea verde che potrà tornarci utile in futuro anche per la prima squadra. Messa in archivio questa affermazione – chiosa il mister – lavoriamo per presentarci al meglio sul campo dell’Academy Pescara”.