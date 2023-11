A Campobasso i Carabinieri hanno denunciato a piede libero due pregiudicati di 49 e 34 anni, entrambi di origini napoletane. I militari hanno fermato il furgone a bordo del quale viaggiavano i due, in via Conte Rosso, e all’interno hanno trovato diversi attrezzi per lo scasso probabilmente da utilizzare per forzare infissi e veicoli. Il materiale è stato messo sotto sequestro mentre i due, che non hanno saputo dare spiegazioni convincenti riguardo la presenza degli oggetti nel loro veicolo, sono stati denunciati per il reato di concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.