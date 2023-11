Settima giornata nel torneo di serie A, l’ Italservice Pesaro cerca riscatto in casa del Ciampino dopo la battuta d’arresto casalinga maturata contro il Sandro Abate Avellino. Mister Scarpitti sta cercando di ricostruire un gruppo vincente dopo la sciagurata stagione vissuta, un passo alla volta per il tecnico isernino che gode appieno della fiducia della società marchigiana. Non vuol fermarsi il Genzano, che questa sera, in anticipo, riceve l’Active Network. Occasione ghiotta per i laziali, vera sorpresa di questo inizio di stagione, per confermare l’ottimo periodo, Caruso e compagni occupano, infatti, il secondo posto in classifica.

Giornata di sosta previsto da calendario per il Cus Molise, la squadra universitaria osserverà da spettatrice il settimo turno. Un avvio davvero complicato per i cussini, due soli punti maturati nelle prime sei uscite. Due pareggi che valgono l’ultimo posto in graduatoria. Il campionato è difficile, la squadra ha bisogno di essere integrata nel corso della finestra invernale di mercato. L’analisi è abbastanza chiara dopo aver visto le prime gare, servono rinforzi e ovviamente sarà prevista qualche uscita. Certo, rispetto al passato, l’assenza del tuttofare Barrichello pesa eccome nell’economia della squadra, una condizione messa in preventivo dallo staff tecnico e dalla società che hanno cercato di ammortizzare la partenza del fuoriclasse brasiliano con altri giocatori che al momento non hanno reso quanto si attendeva. Una settimana di stop può sicuramente giovare alla squadra in attesa di due sfide proibitive nel mese novembre, prima nella tana del Benevento venerdì 17, poi a Palaunimol contro il Giovinazzo sabato 25.

Quinta giornata nel torneo di serie B. Nessun appello per lo Sporting Campobasso chiamato a dare una svolta decisa alla stagione. Dopo quattro sconfitte consecutive è tempo di vincere la prima gara in cadetteria. Il periodo di apprendistato è servito per capire le difficoltà del campionato, le lacune a livello tattico e il giusto atteggiamento da avere in campo. Ora bisogna trovare il risultato pieno a tutti i costi. L’avversario di turno, Isola di Ischia, è a quota sei frutto di due vittorie entrambe maturate tra le mura amiche. Insomma una squadra che almeno in questo avvio, ha grosse difficoltà lontano da casa. Lo Sporting deve approfittare e cambiare passo una volta per tutte, un’altra sconfitta potrebbe far scattare il campanello d’allarme. È tempo di costruire il fortino casalingo, dal quale trarre punti utili per ottenere la salvezza diretta.