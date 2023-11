L’opposizione al Comune di Venafro chiede al sindaco Alfredo Ricci di sollecitare Arpa e Regione Molise per contrastare l’inquinamento della Piana. Le minoranze di palazzo Cimorelli si sono unite per la tutela della salute pubblica dei cittadini del comune in provincia di Isernia, e su impulso dell’avvocato Anna Ferreri, capogruppo di Cambiamenti per Venafro, è stata presentata una mozione volta ad impegnare il primo cittadino e la sua giunta ad intervenire in maniera decisa verso le autorità competenti contro l’inquinamento ambientale dell’area del Venafrano.

Le opposizioni chiedono l’istituzione “di un tavolo di concertazione permanente avente ad oggetto l’inquinamento ambientale della Piana di Venafro, con membri politici, istituzionali, tecnici (tra cui un consulente ambientale) e della società civile, al fine di un’azione congiunta volta alla salvaguardia della salute dei cittadini. Scopo di tale concertazione è un’attività propulsiva, direttiva e di controllo volta a supportare l’amministrazione comunale all’adozione di atti e proposte formali da sottoporre alla Regione Molise e alle autorità sanitarie regionali. A sollecitare La Regione Molise, mediante intimazione formale, all’implementazione del Registro Tumori, quale fonte essenziale di rilevamento epidemiologico, utile al monitoraggio degli effetti nocivi dell’inquinamento ambientale sulla salute pubblica. Ciò in considerazione del fatto che il registro tumori della regione Molise copre un periodo limitato 2009-2013, come si rileva nello studio epidemiologico CNR-Comune di Venafro del luglio 2022. A reiterare atto di richiesta formale all’Arpa Molise per l’installazione di ulteriori centraline di rilevamento della salubrità dell’aria, a tutt’oggi ancora insufficienti, e a fornire al Comune con tempestività i dati relativi ad eventuali sforamenti dei parametri di legge”.