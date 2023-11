Decima giornata in archivio, domenica felice per Campobasso e Vastogirardi meno per il Termoli ed il Matese. I lupi di Pergolizzi vincono di “corto muso”, con sofferenza contro il Fano. Una partita equilibrata, difficile, in particolare nella ripresa con i marchigiani completamente riversati nella metà campo dei rossoblù. Al termine dell’incontro risulta decisiva la rete messa a segno da Di Nardo (quarto centro in campionato per l’ex Vastese). Pergolizzi vince la quarta partita nelle cinque giocate sulla panchina dei lupi, un tecnico che è riuscito a dare acume tattico alla squadra. Bravi anche i giocatori, il Campobasso sa soffrire e riesce a capitalizzare al meglio le reti messe a segno, eccezion fatta per la rimonta subita ad Avezzano. Il successo porta in dote anche una classifica più corta, il pareggio della Sambenedettese a Notaresco, permette ai lupi di accorciare a tre le distanze dalla prima in graduatoria. L’obiettivo, nel medio termine, è quello di restare il più possibile a ridosso della vetta per integrare la rosa durante la sessione invernale di calcio mercato (ingaggiato nel pomeriggio il primo innesto, il classe 2003 Serra, centrocampista). Da oggi testa e gambe al derby del Di Tella domenica prossima in altissimo Molise.

Una sfida sicuramente diversa da giocare contro un Vastogirardi ritrovato nelle mente e nel corpo. La cura Marmorini sta offrendo i primi frutti, dopo la sconfitta in extra time maturata a Riccione sono arrivate due vittorie Chieti e Termoli che sono ossigeno puro per la mente e la classifica. Al Cannarsa si è visto un Vastogirardi attento e concentrato in fase difensiva e cinico nel momento in cui sono arrivate le occasioni da gol. Caon e Ceccuzzi regalano il successo e la vittoria nel primo derby stagionale.

Situazione molto diversa a Termoli dove la squadra è apparsa senza idee e con poca cattiveria sportiva. Siamo certi che la rosa dei giallorossi ha tutte le carte in regola per centrare la salvezza, a patto di cambiare completamente atteggiamento. A mister Massimo Carnevale il compito di risollevare le sorti e abbandonare il prima possibile l’ultimo posto odierno in condivisione con il Monterotondo. Ieri mattina la scelta del nuovo allenatore dopo un trittico di sfide con sede vacante, in seguito all’esonero di mister Martino. Tre gare dove sono arrivati tre punti frutto del successo contro l’Avezzano, in seguito la sconfitta preventivabile contro la Sambenedettese e il tonfo nel derby. Da valutare la situazione in seno alla società dove il presidente Montaquila ha comunicato di aver chiuso la sua avventura a Termoli e di esser pronto a cedere il passo dopo le recenti critiche arrivate dalla piazza per il difficile avvio di campionato. Nell’intervento Montaquila ha anche affermato che recentemente la società ha ricevuto un’ingiunzione di pagamento di circa 120 mila euro per tasse non versate, dai passati reggenti, relative al periodo 2010 – 2017. Una situazione in evoluzione dove non escludiamo ulteriori colpi di scena.

Amarezza incredibile per l’Fc Matese reduce dalla sconfitta interna contro l’Avezzano. Gara ben giocata dalla squadra di Urbano, più volte vicina a realizzare il gol del vantaggio. Nei secondi finali la beffa atroce, l’errore clamoroso del portiere Mattia Palombo, che credendo di aver subito fallo ha lasciato il pallone incustodito regalando ad Ortolini la chance di realizzare a porta vuota nell’incredulità generale. Una beffa atroce per la squadra matesina attesa ora dalla difficilissima trasferta del Riviera delle Palme.