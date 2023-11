All’indomani della sconfitta nel derby contro il Vastogirardi e delle dimissioni del presidente Montaquila dalla carica ricoperta in società, ecco il nome del nuovo allenatore degli adriatici. Massimo Carnevale è stato scelto per risalire la corrente. Il Termoli occupa l’ultima posizione nel girone F di quarta serie, con soli sette punti maturati in dieci gare di campionato. Carnevale è stato per anni l’allenatore delle giovanili del Napoli, precisamente dell’under 17, poi il confronto con il calcio dei “grandi” nella scorsa stagione sulla panchina del Real Aversa, in serie D. Un’esperienza durata cinque mesi prima del divorzio tra le parti. Compito sicuramente non semplice per il nuovo tecnico, anche perchè come dicevamo in apertura, il presidente Montaquila ieri sera ha comunicato di aver chiuso la sua avventura a Termoli e di esser pronto a cedere la società giallorossa dopo le recenti critiche arrivate dalla piazza per il difficile avvio di campionato. Nell’intervento, pubblicato sulla pagina Facebook del Termoli Calcio, Montaquila ha anche affermato che, recentemente, la società ha ricevuto un’ingiunzione di pagamento di circa 120 mila euro per tasse non versate, dai passati reggenti, relative al periodo 2010 – 2017. Una situazione in evoluzione dove non escludiamo ulteriori colpi di scena.