CLN CUS MOLISE-ITRIA 2-2 (1-0 primo tempo)

CLN Cus Molise: Marano, De Nisco, Bocca, Turek, Quilez, Mazzaglia, Persichillo, Ferrara, Di Stefano, Migliorini, Di Lisio, Pazienza All. Sanginario.

Itria: Micoli, Punzi, Bruno, Ricci, Recasens, Palazzo, Risi, Pereira, Rosato, Prats, Semeraro, Lacatena All. Convertini.

Arbitri: Iordache di Vasto e Filippi di Bergamo. Crono: Ranieri di Frosinone.

Marcatori: 5’02” De Nisco pt; 8’56” Recasens, 13’49” Pereira,14’30” Pazienza st.

Note: ammoniti Recasens e il tecnico ospite Convertini.

Senza Triglia squalificato e con Di Lisio in panchina per onor di firma, nella sfida contro l’Itria il Cln Cus Molise conquista un punto utile a muovere la classifica e ad alzare il morale. I rossoblù ci mettono cuore e determinazione e acciuffano i pugliesi che nella ripresa, hanno provato a scappare. La squadra di Sanginario, però, non si è disunita e grazie al primo timbro stagionale di Mario Pazienza, è riuscita a strappare il pari al cospetto di un avversario esperto e organizzato.



La cronaca – L’Itria parte meglio e Punzi chiama al grande intervento Mariano. Il Cln Cus Molise chiude bene gli spazi e agisce in contropiede. I rossoblù passano in vantaggio con De Nisco che si fa trovare pronto sulla palla di Quilez (direttamente da fallo laterale) e deposita alle spalle di Micoli il pallone dell’1-0. La sfida, anche per l’importanza della posta in palio, non offre spunti particolari con le difese che sovrastano gli attacchi. Ci provano i pugliesi con Bruno ma Mariano si oppone e manda in angolo. Il primo tempo si chiude così sull’1-0. A stappare la ripresa ci pensa Punzi, slalom e tiro preciso, Mariano chiude in calcio d’angolo. E’ poi Bruno a chiamare all’intervento il portiere di casa che non si fa sorprendere. Cus Molise reattivo in contropiede: De Nisco guida la ripartenza, sfera a Quilez che offre a Pazienza, il 20 alza troppo la mira davanti a Micoli e l’azione sfuma. L’Itria prova a pareggiarla e si affida sempre a Punzi, Mariano a mano aperta evita la capitolazione. La formazione di Convertini impatta con Recasens che va via a destra e conclude verso la porta, Mariano è autore della sfortunata deviazione che vale l’1-1 ospite. Quilez prova a fare breccia nella retroguardia avversaria, si mette in proprio e conclude, sfera alta. Sull’altro fronte Punzi riceve palla spalle alla porta, si gira e tira, cuoio sulla traversa. Ancora Itria in azione offensiva: è sempre il numero 2 a provarci, questa volta di tacco, Mariano chiude. L’Itria mette la freccia quando Bruno mette al centro dalla sinistra e Pereira non perdona. Cln Cus Molise 1 Itria 2. La squadra di casa si riorganizza in fretta e la pareggia: Bocca conclude dalla lunghissima distanza, Micoli non trattiene e Pazienza come un falco deposita in fondo al sacco il pallone del 2-2. Al Palaunimolle emozioni si susseguono, Rosato ci prova ma Mariano ha idee diverse e d’istinto mette in corner. Gli ospiti a 3’ dalla fine si giocano la carta del portiere di movimento, Recasens per ben due vote colpisce il palo e il risultato non cambia. Finisce con un punto a testa e il Cus Molise che adesso avrà modo di ricaricare le batterie visto il turno di riposo imposto dal calendario.