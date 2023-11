Claudio Falcione risolve il contenzioso con il Comune di Isernia e resta in consiglio comunale. La svolta nel caso che ha scosso la maggioranza di Palazzo San Francesco è arrivata nel pomeriggio di ieri, dopo che l’ex consigliere di Isernia Futura passato nelle fila del gruppo misto ha consultato il suo legale ed ha deciso di rinunciare al credito vantato con l’ente comunale per restare nei banchi del consiglio comunale.

Niente dimissioni dunque per l’ingegnere su cui la scorsa settimana il Consiglio Comunale si era espresso ribaltando il voto di fine settembre: il secondo voto della scorsa settimana sulla mozione di sfiducia, tornato in aula consiliare per la seconda volta in poco più di un mese, ne aveva decretato l’incompatibilità, tra le proteste dell’opposizione di centrodestra che aveva abbandonato l’aula in segno di protesta.

Vicenda, quella di Falcione, tornata alla ribalta lo scorso 20 ottobre, quando la Prefettura di Isernia bocciò la votazione sulla mozione di sfiducia nei confronti del consigliere ex Isernia Futura in quanto lui stesso, con il suo voto, determinò il risultato di parità che rese nulla la votazione in consiglio comunale.

Una votazione – secondo il Palazzo di Governo – in violazione dell’articolo 78 del TUEL che fece tornare il caso tra i banchi di Palazzo San Francesco. La votazione della scorsa settimana, con una maggioranza schierata nel seguire la linea di principio del sindaco Piero Castrataro, ribaltò il risultato di parità di fine settembre, facendo passare la sfiducia nei confronti di Falcione. L’ingegnere aveva tre opzioni: avrebbe potuto dimettersi (voce circolata a poche ore dal voto), impugnare la decisione al Tar del Molise, oppure risolvere il contenzioso (un credito da 8mila euro con il Comune di Isernia) entro dieci giorni per scongiurare la decadenza. La terza via scelta da Falcione non solo lo fa restare al suo posto in Consiglio Comunale, ma potrebbe assicurare all’opposizione di centrodestra una nuova sponda politica che può mettere in difficoltà la maggioranza di Palazzo San Francesco.