Torna in pista La Molisana Magnolia Campobasso e lo fa, dopo il turno di sosta, con una trasferta particolarmente intricata come quella di Sesto San Giovanni sul parquet di una Geas che rappresenta una certezza per il basket di vertice nella Techfind Serie A1.

GEASSINE IN SERIE Seconde assieme a Schio e Virtus Bologna a due sole lunghezze dall’imbattuta leader Venezia (unica formazione rimasta a punteggio pieno), dopo lo stop all’esordio contro Schio in occasione dell’Opening Day ospitato proprio dal club orange, la formazione affidata a Cinzia Zanotti – tra i due assistenti del coach venafrano Andrea Capobianco con l’Italbasket rosa – ha saputo ottenere quattro successi consecutivi, nonostante qualche problema fisico (nello specifico gli infortuni patiti dall’esterna Dotto e dall’ala-pivot croata Begic). Tra le lombarde spazio anche per una ‘molisana’: la playmaker italoamericana – convocata anche in azzurro – Gina Conti, giocatrice con origini di Carovilli, il centro della provincia pentra da cui i propri avi partirono alla volta degli Stati Uniti. «Sarà una partita importante – spiega alla vigilia il coach dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli – come, del resto, lo sono tutte in questo torneo. Da parte nostra, però, noi puntiamo ad osservare partita dopo partita, anche se è innegabile che questo match potrà rappresentare l’apripista per i tre confronti che arriveranno dopo la sosta delle nazionali e che completeranno il mese di novembre (ossia l’infrasettimanale anticipo del tredicesimo turno con la Virtus Bologna, la trasferta di Venezia per l’ottava giornata ed il match interno con Faenza del nono round, ndr)». «Per noi – aggiunge il trainer rossoblù – sarà importante proseguire nel percorso portato avanti sinora nella piena consapevolezza di incrociare un team di spessore da sempre nella parte alta della classifica».

TRIS DI MVP Dalla sua, la formazione rossoblù arriva a questa contesa con la gioia per il titolo di mvp del mese di ottobre attribuito dalla Lega Basket Femminile alla propria pivot Pallas Kunaiyi. Per il club del capoluogo di regione, tra l’altro, ottobre – da tre anni a questa parte – è il mese copertina perché nel 2021 ad aggiudicarsi lo scettro fu la lunga statunitense Reshanda Gray, mentre un anno fa fu la volta dell’ala a stelle e strisce Robyn Parks. «Sapevamo delle qualità di Kunaiyi, giocatrice di assoluto valore – racconta Sabatelli – e siamo orgogliosi che lei abbia ricevuto quest’anno un simile prestigioso riconoscimento. Sappiamo bene però che questo è solo l’inizio e che bisogna proseguire con forza su questa strada».

SCALATA ALPINA Tanto più perché, a Sesto San Giovanni, le magnolie troveranno una squadra con un nucleo particolarmente consolidato nelle ultime stagioni, che ha nella totem statunitense Tinara Moore e nell’esterna portoricana Jazmon Gwathmey due autentici fattori per il team lombardo, che può contare anche sulle qualità di un drappello azzurro comprendente, tra le altre, Valeria Trucco, Giulia Arturi, Elena Bestagno, Ilaria Panzera ed Alessandra Tava.

«Sono una squadra particolarmente profonda – riconosce il tecnico campobassano – ben allenata e con un vissuto di non poco conto alle spalle. Pertanto, sarà determinante una prestazione di sostanza per creare loro delle difficoltà».

INCOGNITA SOSTA Spada di Damocle sul capo del club rossoblù, dove figura anche un’ex come Martina Kacerik, è la settimana di sosta figlia del format a tredici del massimo torneo cestistico in rosa. «Da sempre le soste mi lasciano con tanti punti interrogativi, ma toccherà a tutti i club, ciascuno nel proprio slot. Considerando il percorso che stavamo portando avanti, questa sospensione non è stata totalmente desiderabile, però non vuol essere un alibi. La squadra ha staccato un po’ la spina della routine cestistica, godendo di qualche giorno di riposto in più, ma successivamente è tornata ad allenarsi con grande dedizione, pur non avendo appuntamenti all’orizzonte e son certo che si farà trovare pronta per questa circostanza con la volontà di superare difficoltà e complicazioni che ci si presenteranno dinnanzi». Da un punto di vista fisico, non si segnalano particolari problematiche in seno al gruppo campobassano. «Dobbiamo convivere con qualche acciacco – aggiunge Sabatelli – ma si tratta di situazioni che ben conosciamo e che stiamo puntando a gestire nel migliore dei modi».

PIANO PARTITA Con certezza, ben chiaro è anche il piano partita da adottare per la circostanza. «La difesa forte deve rappresentare il nostro marchio di fabbrica – chiosa l’allenatore rossoblù – per provare ad andare in transizione, ma, al tempo stesso, dovremo, se non ci sarà la possibilità di sfruttare la velocità, cercare di avere pazienza nell’esecuzione dei giochi per trovare il miglior tiro ed attaccare con criterio».

PARTICOLARI ATTENZIONATI Con palla a due alle ore 20.30 in occasione del primo sabato del mese di novembre la gara tra Sesto San Giovanni e La Molisana Magnolia Campobasso avrà nella terna composta dal pesarese Jacopo Pazzaglia e dai ciociari Mirko Picchi ed Emanuela Tommasi la squadra arbitrale designata per dirigere il traffico. La gara – come tutte le altre del torneo cestistico di A1 femminile – sarà trasmessa in esclusiva diretta streaming su Lbftv, la piattaforma pay della Lega Basket Femminile.