Entra nel vivo la stagione dell’Auditorium di Isernia: 20 grandi eventi partiti a ottobre e che proseguiranno fino ad aprile 2024. Dopo il sold out di Pfm Canta De Andrè, lo scorso 13 ottobre, domani, 2 novembre, arriva un altro nome importante della musica italiana: Vinicio Capossela. Tra gli altri spettacoli dell’autunno spiccano l’evento di beneficenza con Giobbe Covatta “La Divina Commediola”, il 19 novembre, e la tappa molisana del tour di Elio e le Storie Tese, il 26 novembre. Questo mese si chiude con il doppio sold out già fatto registrare da Enrico Brignano per il 28 e 29. Dicembre si apre con altri sold out, quelli di Patti Smith (il primo), di Max Gazzè (il 3) e di Pio e Amedeo (l’8). Il 15 è atteso Edoardo Bennato (le prevendite saranno aperte nei prossimi giorni) mentre il 29 ci sarà Ghemon. A gennaio il 19 appuntamento con Paolo Crepet e il 27 con Maurizio Battista. Tra gli altri eventi dei mesi primaverili, infine, anche la data zero del tour di Levante, il 10 marzo, e il concerto di Fabio Concato, il 20 aprile.