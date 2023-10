Alle 11:32 si fece buio su tutta la Terra. San Giuliano di Puglia, scuola Francesco Jovine: 31 ottobre 2002, è in quel momento che la cataratta della morte scende sulla vita di ventisette bambini dai 6 ai 10 anni e di una maestra presente nell’edifico, Carmela Ciniglio, che di anni ne aveva 47. A spegnere la luce sulle loro vite una scossa di terremoto, magnitudo 6.0, che fa accartocciare l’edificio dove in quel momento si trovavano 58 bambini, 8 insegnanti e 2 bidelli. Un attimo e poi le urla, la disperazione, la polvere, le sirene, i soccorsi e poi il recupero delle salme, quello dei sopravvissuti, e poi ancora le bare bianche, i funerali alla presenza del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e poi ancora gli anni che passano inesorabili: uno, due tre … fino ad oggi che se ne contano ventuno. Per commemorare nel tempo quel lutto immane, la Regione Molise con la legge 29 del 12 novembre 2003 ha istituito la Giornata della Memoria. Oggi in Consiglio regionale la seduta solenne e straordinaria dell’aula aperta dall’intervento del Presidente dell’assise, Pallante.

A prendere la parola dopo Pallante sono state le consigliere Passarelli per la maggioranza e Salvatore per la minoranza. Da entrambe parole di cordoglio e di prospettiva sul fronte della sicurezza. E sempre sulla sicurezza si è concentrato nell’intervento di chiusura il presidente della Regione, Roberti. Non dobbiamo abbassare la guardia – ha detto – il tema della sicurezza è sempre di attualità.

Tra i bambini sopravvissuti, oggi adulti, arriva un messaggio di speranza. Roberti cita Pompeo Barbieri e Veronica D’Ascenzo che oggi sono, rispettivamente, un ingegnere e una insegnate. La loro esperienza è il segno della vita che continua, di chi da quella tragedia si è rialzato anche per quelli che non ce l’hanno fatta e che adesso dormono – come dice la chiesa cattolica – nella speranza della resurrezione.