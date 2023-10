Sono passati 21 anni, 21 anni fa, era il 31 ottobre del 2002, il Molise alle 11 e mezza del mattino veniva colpito da un violento terremoto, magnitudo 6. Una scossa fortissima avvertita in tutto il centro Italia. L’epicentro fu localizzato a San Giuliano di Puglia ed è lì che si verificò la tragedia destinata a cambiare la storia della regione. A San Giuliano crollò la scuola del paese e in quel crollo morirono 27 bambini e la loro maestra. Alla fine il bilancio del sisma fu di 30 vittime, ci furono infatti altri due morti non legati al crollo della scuola. Da allora il 31 ottobre in Molise si celebra il Giorno della Memoria. Stamattina dopo la commemorazione in Consiglio regionale ci sarà la cerimonia al cimitero di San Giuliano. Qui alle 11.32, l’ora del terremoto, la campana suonerà per 30 volte, 30 rintocchi uno per ogni vittima del sisma.

Furono soprattutto i bambini ad essere colpiti da quella tragedia, colpiti nel luogo che più avrebbe dovuto proteggerli: la loro scuola. Ed è proprio a scuola che oggi si rifletterà su quanto è accaduto. “Tutti noi continuiamo a portare nel cuore il ricordo indelebile di quella tragedia – afferma Maria Luisa Forte,dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale -. Ricordare è nostro dovere, per fare in modo che tragedie come questa non accadano mai più. Ancora una volta, in questa Giornata, ci uniamo al dolore delle famiglie, riaffermando il valore della vita umana e sottolineando l’impegno di tutti verso il diritto dei nostri alunni a formarsi in luoghi sicuri”.