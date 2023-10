Vigilia della nona giornata di campionato nel girone F. Domani pomeriggio, tutte le squadre in campo alle 14.30 per il primo turno infrasettimanale della stagione. Non c’è tempo per analizzare nel migliore dei modi il turno di campionato appena andato in archivio, domani si compete per i tre punti. Big match allo stadio “dei Marsi” tra Avezzano e Campobasso. La sfida più interessante di mercoledì 1 novembre si gioca in terra abruzzese. Entrambe le squadre cercano il successo, i biancoverdi di casa per riprendere la corsa dopo la sconfitta maturata al Cannarsa contro il Termoli, il Campobasso per non interrompere la striscia di vittorie consecutive. Tre successi nella gestione Pergolizzi, tre vittorie ottenute con sudore e sacrificio, il lupo ha dimostrato di avere la pelle dura ed in questo mini ciclo è venuto fuori il carattere del collettivo. Domenica la rete in extra time di Gonzalez ha certificato un successo meritato per la mole di occasioni create e la resilienza del Campobasso, capace di rialzarsi dopo il momento no coinciso con l’esonero di Mosconi. Domani un nuovo capitolo, un’altra sfida ardua su uno dei campi più ostici di tutto il raggruppamento F. Pergolizzi potrebbe cambiare qualche pedina, anche se come abbiamo visto in coppa Italia con Notaresco (15 giorni fa), il tecnico non ama gli stravolgimenti. Conferme in difesa e a centrocampo, l’unico dubbio potrebbe esserci nel reparto offensivo con l’inserimento di Abreu o di un centrocampista senior in più, Ricamato o Rasi. Previsto un buon esodo della tifoseria campobassana galvanizzata dal successo contro il Tivoli, la vetta è a due punti con la Sambenedettese al comando delle operazioni in solitaria per la prima volta in stagione.

La capolista riceve al Riviera delle Palme il Termoli. La squadra giallorossa arriva nella tana della Samb con maggiore serenità dopo il ritorno ai tre punti nella sfida giocata contro l’Avezzano. Un risultato che ha restituito serenità all’interno dell’ambiente, in attesa della scelta del nuovo allenatore che tarda ad arrivare vista la prossimità di questi impegni, la squadra è pronta per confrontarsi contro un avversario di caratura superiore. Un test importante per i giallorossi, a cui è mancato il dettaglio, quel pizzico di cattiveria e fortuna in più in queste prime giornate, per avere una classifica migliore.

Gara fondamentale per il Vastogirardi che riceve al Di Tella il Chieti. Calendario inclemente con i gialloblu che affrontano nel momento più difficile una delle migliori squadre del torneo. Vastogirardi ultimo con 4 punti, reduce da sei sconfitte consecutive. Serve un risultato positivo, una reazione che a dire il vero c’è stata a Riccione dove gli alto molisani erano in vantaggio sino alla mezz’ora del secondo tempo prima del pareggio dei locali, poi la beffa atroce nel recupero con la rete messa a segno da Maio.

Infine trasferta a Fossombrone per l’Fc Matese, i biancoverdi non hanno mezze misure, 3 vittorie e 5 sconfitte, l’ultima battuta d’arresto in casa contro il Sora. Serve la gara perfetta per imporre lo stop al Fossombrone che in casa ha ottenuto 10 dei 12 punti a disposizione.