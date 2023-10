Provare a cancellare lo zero dalla casella delle vittorie. E’ questo l’obiettivo del Circolo la Nebbia Cus Molise impegnato domani pomeriggio nel turno infrasettimanale, con inizio alle ore 15 sul campo di Regalbuto, in una delle trasferte più lunghe del girone. I rossoblù hanno l’opportunità di ripartire subito e vendicare così, sportivamente parlando, il ko patito in casa per mano del Capurso. Capitan Di Stefano e compagni hanno le carte in regola per tornare far punti anche se l’impegno in Sicilia contro la Sicurlube non è dei più semplici “E’ una trasferta lunga e complicata per noi – argomenta alla vigilia mister Sanginario – ma è una gara che ci dà anche un po’ di tensione. Quello che dico ai ragazzi è che poter vivere questa tensione è un privilegio. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione per affrontare al meglio un match difficile. In questo campionato non esistono partite facili, si può vincere e perdere con tutti. Affrontiamo una grande squadra come lo sono tutte quelle di questo girone. Lo dobbiamo capire e cercare di esserlo anche noi”.

Il pensiero del tecnico torna poi alla gara contro il Capurso. “Commentare uno 0-4 è difficile – prosegue – il salto di categoria si è sentito, è necessario giocare in maniera diversa e provare a difendere quello che la società ha costruito in questi anni, cosa, mai riuscita a nessuno in Molise. Bisogna avere più rispetto per la maglia che si indossa, cercare di conquistare qualche punto in più soprattutto in casa. L’occhio deve andare già al mercato per rinforzare una squadra giovane che ha bisogno di essere puntellata. Sarà però importante arrivare alla riapertura delle liste facendo punti perché altrimenti sarà dura riuscire a convincere dei buoni giocatori a venire a giocare con l’ultima della classe”. Per i rossoblù la settimana si concluderà sabato contro l’Itria al Palaunimol.