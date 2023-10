Tornano a palazzo D’Aimmo le nomine negli enti controllati dalla Regione ma nella prossima seduta in programma martedì a tenere banco saranno alcune mozione firmate dalla minoranza.

L’infornata di nomine prevede la composizione di alcuni consigli di amministrazione: rappresentanti dovranno essere indicati a Molise Acque, per l’azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli, l’Iresmo l’istituto degli studi storici e diverse commissioni di valutazione. Roba per lo più tecnica.

Lo scontro politico si preannuncia invece su due mozioni che hanno la sanità come tema sullo sfondo: quella firmata da Cinque stelle e Costruire Democrazia sulle azioni da intraprendere per migliorare tempi e modi delle liste d’attesa; l’altra firmata dal gruppo del Partito Democratico chiede invece di ripristinare la presenza del medico alla postazione del 118 a Montenero di Bisaccia. E sempre dai banchi del Pd, firmataria Micaela Falelli, arriva la richiesta di provvedimenti in seguito alle aggressioni subite dai medici e da alcuni agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Campobasso.

Altro argomento caldo quello del progetto dell’Enel, Pizzone secondo, sul quale il fronte del no è ormai diventato trasversale e amplissimo.

Una mozione riguarda il futuro dei dipendenti della Unilever di Pozzilli e l’ipotesi di proroga della cassa integrazione.

Il consigliere Gravina, con i colleghi del M5s Primiani e Greco ha chiesto di discutere il caso di Kaled el Quasi, l’italo palestinese sposato con la cmapobassaba Francesca Antinucci rimasto bloccato a Betlemme dopo un periodo di detenzione, la cui situazione, ora con il nuovo conflitto israelo palestionese potrebbe addirittura complicarsi.