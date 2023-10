Tutti in campo nei tornei di futsal. Seconda giornata di campionato in A1 e A2 elitè, dopo la sosta per le gare di qualificazione per le nazionali, start anche al torneo di serie B che vive il primo atto stagionale. Nel massimo torneo, questa sera in campo il Pesaro di Fausto Scarpitti, impegnato ad Eboli nel big match di giornata. Trasferta anche per il Genzano dove il pivot campobassano Umberto Caruso dopo la tripletta all’esordio vuole ripetersi nella difficile gara di Cosenza.

Esordio al Palaunimol per il Cln Cus Molise, domani pomeriggio, alle 17.30, contro il Canosa. Una gara già importante per la squadra di Sanginario chiamata ad offrire risposte positive dopo la sconfitta all’esordio. L’obiettivo dei molisani e del Canosa è quello di mantenere la categoria, in buona sostanza possiamo parlare già di uno scontro diretto. Il livello del campionato sembra livellato verso l’altro, la sensazione netta è che ogni giornata ci sarà da sudare le proverbiali sette camicie. In particolare per chi cerca punti utili alla salvezza, come il Cus Molise. Il Palaunimol deve diventare un fortino dal quale trarre risultati positivi per costruire passo dopo passo la permanenza in A2 elitè. Il Canosa, diretto dal tecnico molisano Tavone, può contare anche sull’ex di turno il pivot Carlo La Bella, protagonista con la maglia del Cus nella passata stagione. I pugliesi si sono imposti 4 a 2 nella prima giornata contro il Futsal Itria e arrivano in Molise con l’obiettivo di prendere l’intera posta in palio. Sanginario avrà tutto l’organico a disposizione tranne il capitano Di Stefano, squalificato per un turno dopo il rosso rimediato nella prima di campionato.

Esordio assoluto in un torneo nazionale per lo Sporting Campobasso. La prima dei rossoblu domani pomeriggio, alle 16.00, in casa contro il Sulmona Futsal. Un campionato da scoprire per la squadra guidata da mister Pietrunti composta da tutti giocatori molisani. Una scelta che nasce dalla volontà di dare fiducia a dei ragazzi che sono cresciuti e maturati nel corso delle varie stagioni di futsal e meritano le luci della ribalta in un campionato nazionale. Certo, serve anche compiere i giusti passi, in base alle possibilità economiche senza strafare, una scelta assolutamente condivisibile e improntata a voler dare continuità ad un progetto in piedi da diversi anni. C’è curiosità di scoprire il torneo di serie B e valutare l’effettiva forza dello Sporting Campobasso che secondo il nostro parere ha tutte le carte in regola per disputare un torneo di livello. L’obiettivo è quello di esordire nel migliore dei modi, magari con una vittoria per creare ancora più entusiasmo in tutto l’ambiente.