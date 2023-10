“Il Campobasso Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Rosario Pergolizzi. Il tecnico dirigerà domani il suo primo allenamento. Venerdì 13 Ottobre 2023 alla presenza del vice presidente Nicola Cirrincione, la presentazione alla stampa. Al mister, che ha condotto il Palermo alla vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2019/2020, il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte del club”.

Idee chiare per la società rossoblu che ha subito annunciato il nuovo tecnico. Rosario Pergolizzi da calciatore vanta una carriera di 15 stagioni tra i professionisti con 410 presenze e 17 reti, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Palermo, squadra della sua città natale, è poi passato al Napoli in serie A nella stagione 87/88, ha poi giocato in massima serie anche con l’Ascoli. Da allenatore le prime esperienze sono da vice di Pillon sulle panchine di Ascoli e Bari prima di sedere da primo sulla panchina dell’Olbia. A seguire la primavera del Palermo, a seguire Portogruaro, Pavia, Ascoli, Marsala e Palermo dove nel 2019-2020 guida i rosanero alla promozione in serie C.

A Pergolizzi il compito di portare serenità all’interno della squadra e trovare la giusta quadratura ad una squadra in crisi d’identità.