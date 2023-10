Questa mattina la società rossoblu ha decretato la fine dell’avventura a Campobasso del mister Andrea Mosconi e del direttore sportivo De Filippis. La notizia era nell’aria, il presidente matt Rizzetta si era riservato qualche giorno per deliberare sullo staff tecnico al termine della seconda sconfitta stagionale. Un cambio netto e repentino, dopo appena cinque giornate di campionato, in buona sostanza una bocciatura totale dell’area tecnica. Alla base della decisione, probabilmente, il rapporto incrinato con la squadra da parte del mister Mosconi reo di aver accusato i giocatori di scarsa personalità e carattere all’indomani della sconfitta di Riano contro il Roma City. Il direttore sportivo paga, invece, la scelta infelice di portare a Campobasso Mosconi e un allestimento della rosa che dopo un mese e mezzo non ha soddisfatto i canoni della proprietà. Di seguito riportiamo il comunicato della società:

"Il Campobasso Football Club comunica di aver sollevato Andrea Mosconi dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si è chiuso anche il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Pino De Filippis. Il Club ringrazia il mister ed il DS per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il ​​meglio per il prosieguo della propria carriera. Nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore rossoblù. A dirigere l'allenamento questa mattina, il tecnico dell'under 19 Giovanni Piccirilli.

Seguono aggiornamenti.