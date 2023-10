Manca solo l’ufficialità: Daniele Saia sarà il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni Provinciali di Isernia. Il sindaco di Agnone ha incassato il sì dell’assemblea del Pd, riunitasi ieri sera, dopo il via libera delle scorse ore degli esponenti del Movimento Cinque Stelle. Il nome del primo cittadino altomolisano era finito nella lista dei possibili papabili per via Berta insieme a quello del sindaco di Isernia Piero Castrataro, il quale però ha preferito rinunciare alla candidatura. Saia ha assicurato di essere disponibile alla corsa per la presidenza della Provincia, ma non si sbilancia ancora: “Attendo la comunicazione ufficiale”, riferisce a Telemolise. Comunicazione che potrebbe arrivare nelle prossime ore.