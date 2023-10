E’ stata ritrovata morta Annita Conti, la donna a di 89 anni che ieri, intorno alle 13, aveva fatto perdere le tracce uscendo da casa sua in pantofole, vestaglia e bastone.

Sono state ore frenetiche e le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Diversi uomini e mezzi di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico, Carabinieri, il sindaco e i figli della donna.

Era arrivato anche un elicottero da Pescara e i cani molecolari. Il corpo senta vita era in una scarpata, in una zona di campagna tra il paese e il cimitero, non lontano dall’abitazione della donna. Probabilmente l’anziana ha perso l’orientamento o si è sentita male senza riuscire poi a chiedere aiuto. Ma al momento non è possibile escludere altre ipotesi. Annita Conti avrebbe compiuto 90 anni il prossimo febbraio, era nata a Trivento dove vivono ancora oggi le sorelle mentre i figli vivono in altri paesi della provincia. E’ stato proprio uno dei figli della donna a fare il ritrovamento del corpo senza vita. La salma è stata recuperata in serata. Sull’accaduto sono in corso ora le indagini di rito dei carabinieri e della procura di Campobasso.