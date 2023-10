Due agnonesi di fama fanno il loro endorsement a sostegno della candidatura di Agnone a capitale della Cultura 2026, si tratta dell’attrice Alessandra Mastronardi e della scrittrice Chiara Gamberale. “Essendo io di origini familiari agnonesi ed essendoci venuta spesso durante la mia adolescenza – afferma Mastronardi – devo confermare che comunque Agnone è già ‘Capitale’ per ben quattro volte. Infatti è ‘Capitale’ campanara in quanto ospita una Fonderia delle campane pluripremiata e conosciuta in tutto il mondo. E’ ‘Capitale’ casearia perché annovera numerose aziende di produzione di latticini raffinati ed esportati ovunque. E’ ‘Capitale’ del fuoco perché ogni dicembre si celebra la straordinaria ‘ndocciata, rito magico, misterioso e pirotecnico che celebra la tradizione millenaria dell’incamminamento dei pastori con le ‘ndocce verso i presepi. Poi è ‘Capitale’ museale/religiosa perchè custodisce cospicue Chiese che ospitano molte ed autentiche opere d’arte di molteplici epoche e che richiamano ogni anno tantissimi visitatori”. L’attrice quindi conclude: “Infine Agnone è famosa anche per i suoi artisti, uomini di cultura e delle professioni, e poi artigiani mirabili che riescono pur se in tante difficoltà a tenere in vita esecuzioni e segreti di bottega che altrimenti si estinguerebbero. Non a caso Agnone è stata definita l’Atene del Sannio”. Anche Chiara Gamberale elogia le bellezze della sua città di origine: “Agnone – afferma la scrittrice – è un incantesimo dentro alla realtà già di per sé incantata della dorsale appenninica, un meridione che somiglia solo a se stesso, senza le promesse del mare, ma anche senza le sue bugie. Un meridione autentico, troppo spesso dimenticato in virtù di meridioni che sanno urlare più forte, un meridione dove la bellezza è un segreto che nell’identico momento si conserva gelosamente ma si riserva con immediata generosità a chi arriva”. Appelli a sostegno della candidatura di Agnone a capitale italiana della Cultura per il 2026 sono stati lanciati anche da altri due importanti scrittori: Dacia Maraini e Emanuele Trevi.