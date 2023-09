CLN CUS MOLISE 2

TOMBESI 3

Cln Cus Molise: Mazzaglia. Di Camillo, Polisena, Mariano, Triglia, Di Lisio, Bocca, Quilez, Turek, De Nisco, Pazienza, Migliorini, Ferrara, Nathan. All. Sanginario.

Tombesi: Dell’Oso, Mambella, Iervolino, Mejzini, Valente, Nervegna, Lorpino, Masi, Moragas, Debetio, Romagnoli, Scaringi, Zappacosta. All. Morena.

Arbitri: Griguolo e Miozza di Campobasso. Cronometrista: Veltre di Campobasso.

Marcatori: Moragas pt; Masi (autorete), Turek, Iervolino (2).

Note: ammonito Dell’Oso.

Il Cln Cus Molise chiude il precampionato con un ko di misura, maturato negli ultimi secondi contro la Tombesi. La squadra di Sanginario va in svantaggio nel primo tempo, rimonta e sorpassa nella ripresa prima di subire il ritorno degli abruzzesi. Nel primo tempo si presenta bene la formazione di casa con una combinazione Quilez-Turek-Triglia con tiro del 21 al lato. E’ poi Turek a chiamare alla deviazione di piede Mambella su rilancio di Mazzaglia. La squadra di Morena la sblocca con Masi che assiste Moragas, la conclusione al volo del numero 11 ospite si spegne alle spalle del portiere di casa. Con questo risultato si va negli spogliatoi.

Nella ripresa la Tombesi parte forte: Masi, assist per Romagnoli, Di Camillo chiude in angolo. Il Cln Cus Molise reagisce e trova il pari. Quilez mette al centro, Masi nel tentativo di anticipare Triglia deposita alle spalle del suo portiere il pallone dell’1-1. Ancora padroni di casa pericolosi: Turek, filtrante per Quilez, la botta dello spagnolo si infrange sul palo. Il Cln Cus Molise prova ad alzare i giri del motore, Bocca prima e Di Lisio poi, spediscono di poco al lato. Il gol del sorpasso per i locali si materializza con una ripartenza di Nathan che serve Di Lisio, palla al centro dove irrompe Turek che fa 2-1. I campobassani vanno a caccia del tris e Dell’Oso si oppone alla grande sulla botta di Triglia. E’ poi Iervolino a immolarsi sulla linea sul tiro di Di Lisio. Nel finale proprio Iervolino prima trasforma un calcio di punizione e poi negli ultimi secondi, firma il definitivo 2-3. Da lunedì il Cln Cus Molise inizia a preparare l’esordio in campionato di venerdì sul campo della Futura.