di Stefano Capuano

Neanche il tempo di godersi i primi tre punti stagionali e pensare alla prossima giornata di campionato, che in casa Campobasso si registra il primo addio: è notizia di stamane quella delle dimissioni del Prof. Roberto Barrea dal ruolo di vice allenatore/preparatore atletico. Alla base della decisione, motivi strettamente personali. Si diceva della vittoria del Campobasso contro il Real Monterotondo che, con il pareggio del Vastogirardi in casa del Fano ed insieme alla sconfitta del Termoli in trasferta a Senigallia, compone una “tripla” di risultati da parte delle squadre molisane. Il Matese non è riuscito a sovvertire il pronostico contro L’Aquila: sconfitta per 2-0 allo Stadio “Gran Sasso d’Italia” per i biancoverdi che, comunque, hanno creato diversi pericoli alla difesa locale.

Dando uno sguardo ai dati di giornata, sono stati 26 i goal realizzati. In particolare, 7 sono stati segnati solamente in Roma City– Notaresco (6-1); vittoria roboante dei laziali, contro una squadra che aveva eliminato in Coppa Italia prima L’Aquila e poi Chieti. Eppure fino al 62′ il punteggio era sull’1-1; da quel momento e nel giro di 28 minuti, i padroni di casa hanno preso il largo, rifilando altre cinque reti ai rossoblu abruzzesi. Altro dato interessante: quello della Sambenedettese sul campo del Sora è stato l’unico successo esterno del primo turno. Punteggio finale 1-3, ma le reti sono state realizzate tutte nel primo tempo: i marchigiani, privi di Danilo Alessandro, dopo 21′ minuti erano già in vantaggio di tre goal (a segno anche l’ex difensore del Campobasso, Sbardella).

Risultato a sorpresa nella sfida tra Atletico Ascoli e Chieti: i marchigiani, neopromossi ed allenati dall’ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, hanno imposto il pari ad una squadra ritenuta tra le favorite del girone, rischiando anche di portare a casa l’intera posta in palio: infatti, al 13′ s.t. Ciabuschi si è visto respingere un rigore dal portiere neroverde Serra. Altro pari nella sfida tra Avezzano e Forsempronese: goal tutti nella ripresa, vantaggio abruzzese con D’Alessandris, pari dei marchigiani, dopo pochi minuti, con l’ex Casolla. Infine, vittoria netta del Tivoli sullo United Riccione: reti laziali tutte nel secondo tempo per il 3-0 finale.