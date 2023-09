Mercoledì, i docenti del Liceo scientifico e della scuola secondaria di primo grado di Santa Croce di Magliano, hanno partecipato all’udienza generale di Papa Francesco tenuta in piazza San Pietro. L’iniziativa è stata organizzata d’intesa tra il dirigente scolastico, Giovanna Fantetti, e don Luigi Mastrodomenico, parroco di Bonefro. Al termine dell’udienza il gruppo dell’Omnicomprensivo ha potuto incontrare il pontefice per presentarsi e condividere un momento di gratitudine e immensa gioia e accompagnamento in vista dell’inizio delle attività didattiche. Il Santo Padre ha salutato e benedetto i docenti prima di scattare una foto di gruppo e augurare un sereno anno scolastico a tutti i docenti, agli studenti e al personale.

L’intensa giornata a Roma ha previsto anche una visita guidata dei Musei Vaticani e momenti di confronto e riflessione sul ruolo educativo e di servizio dei docenti che operano in un territorio piccolo ma dalle grandi potenzialità. Un aspetto che, non a caso, si è legato anche al contenuto dell’omelia del Santo Padre, dedicata al recente viaggio in Mongolia

“È decisivo saper scorgere e riconoscere il bene – ha osservato Papa Francesco – spesso, invece, apprezziamo gli altri solo nella misura in cui corrispondono alle nostre idee, invece dobbiamo vedere quel bene. E per questo è importante, come fa il popolo mongolo, orientare lo sguardo verso l’alto, verso la luce del bene. Solo in questo modo, a partire dal riconoscimento del bene, si costruisce l’avvenire comune; solo valorizzando l’altro lo si aiuta a migliorare”.

Un invito, dunque, quello di Francesco – raccolto con entusiasmo dai docenti dell’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano – a lasciarsi “stimolare dal bisogno di allargare i confini del nostro sguardo: allargare i confini, guardare largo e alto, guardare e non cadere prigionieri delle piccolezze, allargare i confini del nostro sguardo, perché veda il bene che c’è negli altri e sia capace di dilatare i propri orizzonti e anche dilatare il proprio cuore per capire, per essere vicino a ogni persona e a ogni civiltà”.

Il dirigente scolastico, Giovanna Fantetti, a nome di tutta la comunità scolastica, ringrazia di cuore don Luigi Mastrodomenico per aver condiviso questa giornata speciale che resterà impressa nella storia dell’Omnicomprensivo, rinnovandogli gli auguri per i dieci anni di ordinazione presbiterale.