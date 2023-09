Sarà una serata all’insegna delle grandi emozioni quella di venerdì 8 settembre. In piazza della Vittoria a Campobasso, in occasione dell’apertura di Expo Bear la squadra sarà presentata alla città di Campobasso e ai tifosi. Appuntamento alle ore 19. Un’iniziativa voluta da il ‘Cambuascer’ e Radio Tron in collaborazione con gli organizzatori dell’Expo Bear, che coinvolgerà appassionati e curiosi che avranno così l’opportunità di vedere da vicino i propri beniamini. Per il Circolo La Nebbia Cus Molise una prima uscita pubblica che aprirà di fatto la nuova stagione. Nella circostanza atleti, tecnici e dirigenti del Circolo La Nebbia Cus Molise saranno presentati sul palco di piazza della Vittoria in vista della prima avventura in serie A2 élite. Alla presenza del numero uno del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo, e di tanti sportivi, il capoluogo di regione vivrà una serata all’insegna dello sport.

Squadra – Capitan Di Stefano e compagni hanno iniziato la seconda settimana di preparazione. Un duro lavoro che porterà il gruppo alla prima amichevole stagionale, quella di sabato contro il Manfredonia. Una prima uscita che sarà utile per verificare la condizione del gruppo e il lavoro svolto dal punto di vista tecnico-tattico. Di fronte ci sarà la formazione di David Ceppi che sarà avversaria di capitan Di Stefano e compagni anche in campionato. Si gioca al Palaunimol alle ore 16.